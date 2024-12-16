    Piaggio Beverly 400 35 BG Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

    Model Yılı
    Kilometre
    Yakıt Tipi
    Şanzıman Tipi

    Genel Bilgiler

    marka
    model
    model uzantısı
    yakıt
    vites
    renk
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    yedek anahtar
    muayene
    şasi
    motor numarası
    motosiklet hasar bilgi kaydı
    hasar bilgi sorgulama tarihi
    Piaggio Beverly 400 2023
    Piaggio Beverly 400 2023
    Piaggio Beverly 400 2023
    Piaggio Beverly 400 2023
    Piaggio Beverly 400 2023
    Piaggio Beverly 400 2023
    Piaggio Beverly 400 2023
    Piaggio Beverly 400 2023
    Piaggio
    2023 Piaggio Beverly 400
    Beverly 400
    Plaka
    34KHJ415
    6.001
    Benzin
    Otomatik
    Fiyat
    Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

    ₺354.000

    Motosikletin Lokasyonu

    Borusan Oto Çorlu / TEKİRDAĞ