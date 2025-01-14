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Honda NC 750 X DCT 59 BG Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
marka
model
model uzantısı
yakıt
vites
renk
i̇lan eklenme tarihi
yedek anahtar
muayene
şasi
motor numarası
motosiklet hasar bilgi kaydı
hasar bilgi sorgulama tarihi
2023 Honda NC 750 X DCT
NC 750 X DCT
Plaka
35BNH259
35BNH259
8.228
Benzin
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺445.000
Motosikletin Lokasyonu
Borusan Oto Çorlu / TEKİRDAĞ