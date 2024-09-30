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BMW Motorrad S 1000 RR 210 BG 999CC Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
Marka
Model
Model Uzantısı
Yakıt
Vites
Renk
İlan Eklenme Tarihi
Motor Hacmi / Motor Gücü
Yedek Anahtar
Muayene
Şasi
Motor Numarası
Motosiklet Hasar Bilgi Kaydı
Hasar Bilgi Sorgulama Tarihi
2023 BMW Motorrad S 1000 RR
S 1000 RR
Plaka
34UZG50
34UZG50
9.520
Benzin
Manuel
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺1.041.000
Motosikletin Lokasyonu
Borusan Oto Samandıra / İSTANBUL