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BMW Motorrad R1250 GS Adventure 136 BG Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
marka
model
model uzantısı
yakıt
vites
renk
i̇lan eklenme tarihi
yedek anahtar
muayene
şasi
motor numarası
motosiklet hasar bilgi kaydı
hasar bilgi sorgulama tarihi
2023 BMW Motorrad R1250 GS Adventure
R1250 GS Adventure
Plaka
34HAC612
34HAC612
9.235
Benzin
Manuel
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺1.070.000
Motosikletin Lokasyonu
Borusan Oto Samandıra / İSTANBUL