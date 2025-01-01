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BMW Motorrad R Nine T Scrambler 109 BG Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
marka
model
model uzantısı
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yedek anahtar
muayene
şasi
motor numarası
motosiklet hasar bilgi kaydı
hasar bilgi sorgulama tarihi
2023 BMW Motorrad R Nine T Scrambler
R Nine T Scrambler
Plaka
34GMD731
34GMD731
7.114
Benzin
Manuel
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺758.000
Motosikletin Lokasyonu
Borusan Next Samandıra / İSTANBUL