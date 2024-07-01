Genel Bakış
Ekspertiz
Satıcı
BMW Motorrad R Nine T Scrambler 109 BG 1170CC Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
Marka
Model
Model Uzantısı
Yakıt
Vites
Renk
İlan Eklenme Tarihi
Motor Hacmi / Motor Gücü
Yedek Anahtar
Muayene
Şasi
Motor Numarası
Motosiklet Hasar Bilgi Kaydı
Hasar Bilgi Sorgulama Tarihi
2021 BMW Motorrad R Nine T Scrambler
R Nine T Scrambler
Plaka
34HOY115
34HOY115
6.040
Benzin
Manuel
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺657.000
Motosikletin Lokasyonu
Borusan Next Balgat / ANKARA