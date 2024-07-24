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BMW Motorrad K 1600 GT 160 BG 1649CC Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
Marka
Model
Model Uzantısı
Yakıt
Vites
Renk
İlan Eklenme Tarihi
Motor Hacmi / Motor Gücü
Yedek Anahtar
Muayene
Şasi
Motor Numarası
Motosiklet Hasar Bilgi Kaydı
Hasar Bilgi Sorgulama Tarihi
2015 BMW Motorrad K SERISI
K 1600 GT
Plaka
34NS9385
34NS9385
39.518
Benzin
Manuel
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺758.000
Motosikletin Lokasyonu
Borusan Oto Samandıra / İSTANBUL