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BMW Motorrad F850 GS ADVENTURE 95 BG 853CC Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
Marka
Model
Model Uzantısı
Yakıt
Vites
Renk
İlan Eklenme Tarihi
Yedek Anahtar
Muayene
Şasi
Motor Numarası
Motosiklet Hasar Bilgi Kaydı
Hasar Bilgi Sorgulama Tarihi
2021 BMW Motorrad F850 GS ADVENTURE
F850 GS ADVENTURE
Plaka
34CHZ221
34CHZ221
43.442
Benzin
Manuel
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺606.000
Motosikletin Lokasyonu
Borusan Oto Samandıra / İSTANBUL