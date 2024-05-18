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BMW Motorrad F800 GS ADVENTURE 0 BG 0CC Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
Marka
Model
Model Uzantısı
Yakıt
Vites
Renk
İlan Eklenme Tarihi
Yedek Anahtar
Muayene
Şasi
Motor Numarası
Motosiklet Hasar Bilgi Kaydı
Hasar Bilgi Sorgulama Tarihi
2017 BMW Motorrad F800 GS ADVENTURE
F800 GS ADVENTURE
Plaka
01ADV31
01ADV31
25.487
Benzin
Manuel
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺505.000
Motosikletin Lokasyonu
Borusan Oto Samandıra / İSTANBUL