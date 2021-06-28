    BMW Motorrad F 750 GS 77 BG 853CC Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

    Model Yılı
    Kilometre
    Yakıt Tipi
    Şanzıman Tipi

    Genel Bilgiler

    Marka
    Model
    Model Uzantısı
    Yakıt
    Vites
    Renk
    İlan Eklenme Tarihi
    Motor Hacmi / Motor Gücü
    Yedek Anahtar
    Muayene
    Şasi
    Motor Numarası
    Motosiklet Hasar Bilgi Kaydı
    Hasar Bilgi Sorgulama Tarihi
    BMW Motorrad F 750 GS 2018
    BMW Motorrad F 750 GS 2018
    BMW Motorrad F 750 GS 2018
    BMW Motorrad F 750 GS 2018
    BMW Motorrad F 750 GS 2018
    BMW Motorrad F 750 GS 2018
    BMW Motorrad
    2018 BMW Motorrad F 750 GS
    F 750 GS
    Plaka
    34CAY259
    37.411
    Benzin
    Manuel
    Fiyat
    Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

    ₺439.000

    Motosikletin Lokasyonu

    Borusan Oto Samandıra / İSTANBUL