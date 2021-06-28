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BMW Motorrad F 750 GS 77 BG 853CC Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
Marka
Model
Model Uzantısı
Yakıt
Vites
Renk
İlan Eklenme Tarihi
Motor Hacmi / Motor Gücü
Yedek Anahtar
Muayene
Şasi
Motor Numarası
Motosiklet Hasar Bilgi Kaydı
Hasar Bilgi Sorgulama Tarihi
2018 BMW Motorrad F 750 GS
F 750 GS
Plaka
34CAY259
34CAY259
37.411
Benzin
Manuel
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺439.000
Motosikletin Lokasyonu
Borusan Oto Samandıra / İSTANBUL