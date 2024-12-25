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Bajaj Pulsar NS 200 24 BG Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
marka
model
model uzantısı
yakıt
vites
renk
i̇lan eklenme tarihi
yedek anahtar
muayene
şasi
motor numarası
motosiklet hasar bilgi kaydı
hasar bilgi sorgulama tarihi
2023 Bajaj Pulsar NS 200
Pulsar NS 200
Plaka
28ACM576
28ACM576
18.411
Benzin
Manuel
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺96.000
Motosikletin Lokasyonu
Borusan Next Samandıra / İSTANBUL