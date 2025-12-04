Aralık ayı boyunca seçili meslek gruplarına özel avantajlarla hayalinizdeki arabaya sahip olma fırsatı Borusan Next’te!
Kimler Yararlanabilir?
- Eczacılar
- Avukatlar
- Hakimler
- Savcılar
- Noterler
- Pilotlar
- Kaptanlar / Denizciler
- Tıp Doktorları
- Basın Mensupları
- Diş Hekimleri
Gerekli Belgeler
Kampanyadan faydalanmak için mesleğinizi doğrulayan resmi bir belge ibraz etmeniz gerekir.
- Eczacılar
- -Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Belgesi
- -Eczacılar Odası Kayıt Belgesi
- Avukatlar
- -Çalışılan Kurum Kimlik Kartı
- -Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ruhsatı
- Hakimler / Savcılar
- -Hakim Kimlik Kartı / Savcı Kimlik Kartı
- Noterler
- -Noter Kimlik Kartı
- Pilotlar
- -Çalışılan Kurumdan Alınacak Kimlik Kartı veya Belge
- Kaptan / Denizci
- -Çalışılan Kurumdan Alınacak Kimlik Kartı veya Belge
- Tıp Doktorları
- -Tıp Fakültesi Mezuniyet Belgesi
- -Türk Tabipler Birliği Kartı
- -Çalışılan Kurum Kimlik Kartı
- Basın Mensupları
- -Çalışılan Kurumdan Alınacak Basın Kimlik Kartı
- Diş Hekimleri
- -Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Belgesi
- -Türk Diş Hekimleri Birliği Belgesi
- Şirket üzerine alımlarda ek olarak:
- -İmza Sirküleri
- -Faaliyet Belgesi
- -Ticaret Sicil Gazetesi
Not:
- Kampanya 2 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerlidir.
- Her bir müşteri, Meslek Grupları programı kapsamında bir takvim yılı içerisinde 1 adet otomobil satın alabilmektedir.
- Meslek Grupları programı kapsamında yapılacak satışlar için yukarıda bahsedilen evrakların beyan edilmesi gerekmektedir.
- Özel satış koşulundan faydalanacak müşterinin kendi şirketi üzerine alım yapması durumunda şirketin imza sirküleri, faaliyet belgesi ve ticaret sicil gazetesi gerekmektedir. Ticari sicil gazetesinde, müşterinin şirketin en az %50’sine ortak olduğu belirtilmelidir. Ayrıca, şirketin faaliyet alanı müşterinin mesleğiyle ilgili olmalıdır.
- Özel satış koşulundan faydalanacak müşterinin 1.dereceden akrabası veya kardeşi üzerine alım yapması durumunda akrabalık ilişkisini gösteren, e-devletten alınmış nüfus kayıt örneği belgesi gereklidir.
- Özel satış koşulundan faydalanacak müşterinin 1.dereceden akrabasının veya kardeşinin şirketi üzerine alım yapması durumunda akrabalık ilişkisini gösteren, e-devletten alınmış nüfus kayıt örneği belgesi, şirketin imza sirküleri, faaliyet belgesi ve ticaret sicil gazetesi gereklidir.
- İlgili ayın kredi kampanya koşulları geçerlidir. İlave destek ve kredi kampanyası birlikte kullanılabilir.
- Borusan Oto Değerlendirme Pazarlama ve Hizmet A.Ş., kampanyayı sona erdirme veya kapsamını değiştirme hakkını saklı tutar.
- Kampanya stoklarla sınırlıdır, detaylı bilgi için 0850 210 47 10 numaralı Borusan Next İletişim Merkezi'nden bize ulaşabilirsiniz.