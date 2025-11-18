Seçili Meslek Gruplarına Özel Fırsatlar Borusan Next'te!

Kasım ayı boyunca seçili meslek gruplarına özel avantajlarla hayalinizdeki arabaya sahip olma fırsatı Borusan Next’te!

 

Kimler Yararlanabilir?

 

  • Eczacılar
  • Avukatlar
  • Hakimler
  • Savcılar
  • Noterler
  • Pilotlar
  • Kaptanlar / Denizciler
  • Tıp Doktorları
  • Basın Mensupları
  • Diş Hekimleri

 

Gerekli Belgeler

Kampanyadan faydalanmak için mesleğinizi doğrulayan resmi bir belge ibraz etmeniz gerekir.

 

  • Eczacılar
    • -Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Belgesi
    • -Eczacılar Odası Kayıt Belgesi
  • Avukatlar
    • -Çalışılan Kurum Kimlik Kartı
    • -Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ruhsatı
  • Hakimler / Savcılar
    • -Hakim Kimlik Kartı / Savcı Kimlik Kartı
  • Noterler
    • -Noter Kimlik Kartı
  • Pilotlar
    • -Çalışılan Kurumdan Alınacak Kimlik Kartı veya Belge
  • Kaptan / Denizci
    • -Çalışılan Kurumdan Alınacak Kimlik Kartı veya Belge
  • Tıp Doktorları
    • -Tıp Fakültesi Mezuniyet Belgesi
    • -Türk Tabipler Birliği Kartı
    • -Çalışılan Kurum Kimlik Kartı
  • Basın Mensupları
    • -Çalışılan Kurumdan Alınacak Basın Kimlik Kartı
  • Diş Hekimleri
    • -Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Belgesi
    • -Türk Diş Hekimleri Birliği Belgesi
  • Şirket üzerine alımlarda ek olarak:
    • -İmza Sirküleri
    • -Faaliyet Belgesi
    • -Ticaret Sicil Gazetesi 

 

Not:

  • İlgili ayın kredi kampanya koşulları geçerlidir. İlave destek ve kredi kampanyası birlikte kullanılabilir.
  • Borusan Oto Değerlendirme Pazarlama ve Hizmet A.Ş., kampanyayı sona erdirme veya kapsamını değiştirme hakkını saklı tutar. 
  • Kampanya stoklarla sınırlıdır, detaylı bilgi için 0850 210 47 10 numaralı Borusan Next İletişim Merkezi'nden bize ulaşabilirsiniz.
