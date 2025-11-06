Kampanya 6 - 30 Kasım 2025 tarihleri arasında Borusan Next’ten satın alınan, fiyatı 1.000.000 TL ve üzerinde olan seçili arabalar için geçerlidir.



Finansman fırsatları satın alınacak olan araba fiyatlarına göre değişkenlik gösterecek olup detayı aşağıda yer almaktadır;

Yalnızca Bireysel Müşteriler İçin:

Satış fiyatı 1.000.000 TL ile 2.000.000 TL arasında olan araba alımlarında kullanılabilecek 300.000 TL tutarında kredi, 12 ay vade ve %2,79 faiz oranı ile sunulmaktadır.

Kredi Maliyeti:

Anapara 300.000 Vade 12 Faiz (Taksite Konu) 2,79% Aylık Maliyet Oranı 4,21% Yıllık Maliyet Oranı 50,48% Tahsis Ücreti 1725 Rehin Ücreti 321,59

Örnek Ödeme Planı:

Vade Faiz Oranı Kredi Tutarı Aylık Taksit 12 2.79% 300.000 31,279.69

Not: