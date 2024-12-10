Kampanya 9-31 Aralık tarihleri arasında Borusan Next’ten satın alınan, minimum fiyatı 1.500.000 TL ve üzerinde olan seçili arabalar için geçerlidir.



Finansman fırsatları satın alınacak olan araba fiyatlarına göre değişkenlik gösterecek olup detayı aşağıda yer almaktadır;

Bireysel ve Tüzel / Şahıs Şirketleri İçin:

Satış fiyatı 1.500.000 TL ile 2.499.999 TL arasında olan araba alımlarında kullanılabilecek 150.000 TL tutarında kredi, 12 ay vade ve %1,99 faiz oranı ile sunulmaktadır.

Yalnızca Tüzel / Şahıs Şirketleri İçin:

Satış fiyatı 2.500.000 TL ile 3.499.999 TL arasında olan araba alımlarında kullanılabilecek 250.000 TL tutarında kredi, 12 ay vade ve %1,99 faiz oranı ile sunulmaktadır.

Satış fiyatı 3.500.000 TL ve üzerinde olan araba alımlarında kullanılabilecek 400.000 TL tutarında kredi, 12 ay vade ve %1,99 faiz oranı ile sunulmaktadır.

Not: