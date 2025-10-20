Garanti BBVA’dan Borusan Next ile 2.Elde Uçtan Uca Dijital Taşıt Kredisi!

Garanti BBVA, müşteri deneyimini dijital çözümlerle dönüştürmeye yönelik adımlarına bir yenisini daha ekledi. Banka, Borusan Next ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, ikinci el araç satın alma sürecine entegre uçtan uca dijital taşıt kredisi çözümünü hayata geçirdi.



Yeni uygulama sayesinde müşteriler, Borusan Next İkinci El Araç Alım Satım Platformu üzerinden araç satın alırken kredi ihtiyaçlarını şubeye veya bayiye gitmeden, Garanti BBVA mobil uygulaması üzerinden karşılayabiliyor. Borusan Next web sitesinden ilgilendikleri aracı seçen kullanıcılar, aşamaları tamamladıktan sonra Garanti BBVA mobil uygulamasına yönlendiriliyor. Kredi başvurusu, sözleşme süreçleri, dijital belge onayı, güvenli para transferi ve satıcı onayı dahil tüm adımlar hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanıyor. Uçtan uca dijital taşıt kredisine çok yakında Borusan Next mobil uygulaması üzerinden de ulaşılması hedefleniyor.



Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, iş birliğiyle ilgili şunları söyledi: “İkinci el araç alımlarına yönelik uçtan uca dijital taşıt kredisi çözümüyle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmayı hedefledik. Borusan Next iş birliğiyle geliştirdiğimiz bu çözüm, araç sahibi olmak isteyen müşterilerimize zamandan ve mekândan bağımsız, hızlı ve güvenilir bir finansman deneyimi sağlıyor. Garanti BBVA olarak hedefimiz, kredi süreçlerini uçtan uca dijitalleştirerek müşterilerimiz için görünmez olacak kadar akıcı ama hatırlanacak kadar pozitif bir deneyime dönüştürmek. Yeni nesil ikinci el taşıt finansmanı deneyimi sunan bu iş birliği de Radikal Müşteri Perspektifi yaklaşımımızı somutlaştıran örneklerden biri. Tüm ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimizin gözünden bakarak tasarlıyor, üstün teknolojik altyapımız sayesinde müşterilerimizin basit, erişilebilir ve kişiselleştirilmiş deneyimin farkını yaşamasını sağlıyoruz.”



Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik ise, “Borusan Otomotiv Grubu olarak Borusan Next markamızla ikinci el otomotiv sektöründe yalnızca otomobil tedarik etmenin ötesinde, satın alma sürecinin her adımında müşterilerimize hız, güven ve şeffaflık sağlamayı amaçlıyoruz. Garanti BBVA ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde kullanıcılarımız ilan detayına girdikten sonra T.C. kimlik numaralarıyla Garanti BBVA mobil uygulamasına yönlendirilerek kredi başvurularını kolayca tamamlayabiliyor. Kredinin onaylanmasının ardından noter ve tescil işlemleri de aynı akış içerisinde çözümleniyor ve süreç güvenle sonuçlanıyor. Bu entegrasyon sayesinde müşterilerimiz, finansman ihtiyaçlarını pratik bir şekilde karşılayarak otomobillerini gönül rahatlığıyla teslim alabiliyor. Borusan Next olarak, kullanılmış otomobil pazarında müşterilerin güven sorununu ortadan kaldırmak, her marka ve model otomobili tüketicilerle Borusan Otomotiv kalitesi ve güvencesiyle buluşturmak vizyonuyla müşteri deneyimini kolaylaştıran çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.