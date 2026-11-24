Rehinli araç, gerekli yasal koşullar sağlandıktan sonra alınıp satılabilir. Rehinli aracın alınıp satılabilmesi için gerekli şartlar arasında yer alan borcun kapatılması ya da devredilmesi, alışverişin her iki taraf için de güvenle tamamlanması için oldukça elzemdir. Okumaya devam ederek rehinli araç satılabilir mi, araç hangi durumlarda rehinli sayılır, rehinli araç yurt dışına çıkabilir mi, muayeneden geçer mi, pert olursa ne olur ve rehinli araç alırken nelere dikkat edilmeli, gibi soruların cevaplarını detaylıca öğrenebilirsiniz.

Rehinli Araç Nedir?

Alım satım konusunu daha iyi anlayabilmek adına öncelikle "Rehinli araç nedir?" sorusunun yanıtlanması faydalı olacaktır. Alacaklı kurum tarafından bir borcun ya da kredinin teminatı olarak araç ruhsatına işlenen rehin şerhi ya da rehin kaydı varsa söz konusu araç rehinli kabul edilir. Borcun tamamı ödenene ve alacaklı kuruma borç kapama işlemi yapılana dek araç, rehinli sayılır. Rehinli aracın temel özelliklerini aşağıdaki listede görebilirsiniz.

Rehinli Araç Özellikleri

Bankalar, genellikle, taşıt kredilerinde ek kefil yerine aracın kendisini teminat olarak kabul eder.

Hukuken rehinli de olsa aracı günlük hayatta kullanmaya devam edebilirsiniz.

Rehne söz konusu olan borç ya da kredi tamamen kapatılana kadar aracın devredilmesi ya da satışının yapılması söz konusu olamaz.

Rehne söz konusu olan borç ödendiğinde ruhsattaki rehin kaydı otomatik olarak kalkmaz. Rehnin kaldırılması için alacaklı kuruma, rehin kaydının kaldırılması için başvuru yapılması gerekir

Araç Rehin Sorgulama Nasıl Yapılır?

Araç rehin sorgulama işlemi için farklı yöntemler bulunur. Aşağıdaki tabloda satın almayı düşündüğünüz ya da kullandığınız araçta rehin kaydı bulunup bulunmadığını nasıl sorgulayabileceğinizi detaylıca görebilirsiniz.

Sorgulama Yöntemi Araç Rehin Sorgulama İşlemi e-Devlet Üzerinden Kendi aracınız özelinde rehin sorgulama yapmak için kullanabilirsiniz. Sorgu alanına "Adıma Tescilli Araç Sorgulama" yazıp yönlendirmeleri takip etmeniz yeterli. Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi üzerinden "Araçlara Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama" hizmeti ile ilerleyebilirsiniz. TARES Türkiye Noterler Birliği bünyesindeki Taşınır Rehin Sicili (TARES) sistemi üzerinden söz konusu araçlar için rehin kayıtlarını inceleyebilirsiniz.

Rehinli Araç Satılır mı?

Noter rehinli araç satışı için gerekli yöntemleri aşağıdaki başlıklardan öğrenebilirsiniz.

Borcun Satıcı Tarafından Kapatılması (Önerilen)

Bu sürecin en güvenli yöntemi olarak kabul edilen borcun satıcı tarafından kapatılması, satıcının kredi borcunu erken kapatması sonucu gerçekleşir. Satıcı, alacaklı kuruma başvurarak kredi borcunun kalan kısmını öder. Alacaklı kurum ise bu işlem sonrasında rehin kaldırma yazısı hazırlar ve kişiye elektronik ortamda iletir. Rehin kaydının kaldırıldığın gösteren bu elektronik belgeyle satıcı ve alıcı notere giderek alım-satım işlemini tamamlayabilir. Bu yöntem, taraflar adına risksiz ve güvenilir kabul edilir ve genellikle aynı gün sonuçlanır.

Borcun Alıcı Tarafından Kapatılması/Devralınması

Alıcının ve satıcının banka şubesinde bir araya geldiği bu yöntemde alıcı, satış tutarının bir kısmıyla satıcının kalan kredi borcunu öder. Banka da bu işlem sonrasında rehin kaydını kaldırır. Rehin kalktıktan sonra kalan tutar Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden ödenir ve devir tamamlanır. Nadir de olsa bu süreçte alternatif olarak bloke çek de kullanılabilir.

Ek olarak eğer alıcı, aracı kredi kullanarak satın almak isterse ve banka da uygun görürse mevcut taşıt kredisi ve üzerindeki rehin kaydı, alıcı üzerine devredilerek araç satış işlemi tamamlanabilir. Bu işlem, bankaların onay süreçlerine göre değişmekle birlikte genellikle 2 ila 4 gün sürebilir.

Rehinli Araç Yurt Dışına Çıkabilir mi?

Rehin kaydı bulunan bir aracın yurt dışına çıkması için alacaklı kurumdan yazılı izin belgesi alması gerekir. Muvafakatname olarak adlandırılan bu belge ile birlikte araç yurt dışına çıkabilir.

Aracın mülkiyeti, borç kapanana dek teknik olarak alacaklı kurumda olduğu için sınır kapılarında ya da yurt dışında yaşanabilecek herhangi bir sorunda muvafakatname çözüm olarak kullanılır. Seyahatten en az bir iki hafta öncesinde alacaklı kurumla iletişime geçerek izin belgesinin alınması önerilir. Ancak eğer aracın üzerinde haciz, yakalama kararı ya da satış yasağı gibi tedbirler varsa aracın ülke sınırları dışına çıkması yasal değildir.

Eğer araç sizin adınıza kayıtlı değilse aracı yurt dışına çıkarabilmek için gerekli belgeleri aşağıda görebilirsiniz.

Noter onaylı vekaletname

Yeni çipli ehliyet

Araç ruhsatı

Seyahat edilecek ülkeleri kapsayan yeşil kart sigortası

Araç kaskosunun yurt dışı zeyilnamesi teminatı

Rehinli Araç Devri Olur mu?

Rehinli aracın devredilebilmesi için üzerindeki rehin kaydının kaldırılması gerekir. Rehne söz konusu borç kapatıldığında ya da devredildiğinde aracın satışını noter huzurunda gerçekleştirmek de mümkün hale gelir. Kısacası rehinli araçlar, borcun kapatılması, banka nezdinde anlaşma ya da borcun alıcıya devredilmesi yöntemleri ile el değiştirebilir.

Rehinli Araç Muayeneden Geçer mi?

Araç rehin kaydı söz konusu olduğunda akıllara gelen bir diğer önemli soru da "Rehinli araç muayeneden geçer mi?" oluyor. Aşağıda rehinli araçların muayeneden geçebilme şartlarını gösteren listemizi inceleyebilirsiniz.

Araç rehinli de olsa hakkında yakalama veya muhafaza kararı olmadıkça muayeneden geçebilir.

Zorunlu trafik sigortası olan bir araç, rehinli de olsa trafik muayenesinden geçebilir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ya da trafik cezası borcu bulunmayan bir araç, rehinli de olsa muayeneden geçebilir.

Rehinli Araç Pert Olursa Ne Olur?

Peki, rehinli araç pert olursa? Üzerinde rehin kaydı bulunan araçlar pert olduğunda sigorta tazminatının alacaklı kuruma ödenmesi söz konusu olur. Bu durumda izlenmesi gereken adımları aşağıda görebilirsiniz.

Aracı pert eden kaza sonrası sigorta şirketinin eksper süreci başlatılır. Eksper, araçtaki onarım maliyetini, aracın rayiç bedelinin %60 ila %70 oranını aştığını tespit ederse aracı pert olarak kaydeder. Sigorta poliçesinde pert teminatı bulunan araçlar için tazminat tutarı belirlendikten sonra araç üzerindeki ipotek tutarı, sigorta şirketi tarafından alacaklı kuruma ödenir. Eğer pert tazminatı bankadaki borç miktarından fazlaysa kalan miktar aracın sahibine ödenir. Eğer pert tazminatı bankadaki borç miktarından azsa kalan borç için araç sahibi alacaklı kuruma ödeme yapar. Araç pert olduktan sonra hurdaya ayrılabilmesi için rehin kaydının, alacaklı kurum tarafından kaldırılması gerekir.

Rehinli Araç Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Rehinli araç satılır mı, soruna ek olarak rehinli araç almayı düşünenler için de detaylar burada.

Satın almayı planladığınız ikinci el araç için rehin, haciz veya yakalama kararı olup olmadığını sorgulayın.

Rehin kadı olan araçlar için kaydın hangi banka, finans kuruluşu ya da alacaklı tarafından oluşturulduğunu öğrenin.

Rehne konu olan borcun miktarı ve ödenme durumu hakkında bilgi alın.

Satın alma süreci gerçekleşecekse rehin kaydının kaldırılmasını önceliklendirin.

Borcun kapatılmasının ardından rehin kaldırma yazısını da mutlaka temin edin.

Satışın hukuki çerçeve içinde ilerlemesi için noter ya da hukuk uzmanından destek alabilirsiniz.

Ayrıca HGS Borç Sorgulama Nasıl Yapılır? başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.

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