Kredi kartı ile araba almak, Borusan Next'te mümkün. Farklı markalardan pek çok model aracı, kredi kartınızdaki taksit seçenekleriyle satın alabilirsiniz. Bunun için gerekli şartlar aşağıda özetlenmiştir:

Sunulan taksit sayısı ve vade farkı tutarları, bankaların ya da finans kuruluşlarının kendi inisiyatifindedir.

Kredi kartına taksitlendirme seçeneği, anlaşmalı bankalar aracılığıyla sunulur.

BDDK tarafındaki düzenlemeler kapsamında, taksitlendirme yapılabilmesi için alışverişin fatura tutarının belli bir sınırın altında olması gerekir.

Sadece Borusan Oto Değerlendirme mülkiyetindeki ve belli lokasyonlardaki araçlar için kredi kartına taksit seçeneğinden yararlanabilirsiniz.

Belirtilen yetkili satıcıların haricindeki lokasyonlardan satın alım yapmak istediğinizde sunulan taksit ve vade seçenekleri farklılık gösterebilir.

İlanların listelendiği sayfadaki "Kredi Kartına 12 Ay Taksit" ibaresi bulunan araçlar için taksit imkanını, ilanın detay sayfasındaki "Finansman" sekmesinde görüntüleyebilirsiniz.

Kredi kartı ile araba alınır mı, sorusunun detaylı cevabı için okumaya devam edebilirsiniz.

Kredi Kartı ile Araba Almak Kaç Taksit?

Kredi kartı ile araba almak kaç taksit, sorusunun cevabı, satın almak istediğiniz kuruluşun ve anlaşmalı olduğu bankaların politikalarına göre farklılık gösterebilir. Borusan Next'teki ilanlar arasında "Kredi Kartına 12 Taksit" rozeti kullanılan belli tutara kadar olan araçlar için 12 ay taksit seçeneğinden yararlanmak mümkün. Bunu görmek içinse ilgilendiğiniz aracın detay sayfasındaki "Finansman" sekmesine göz atabilirsiniz. Orada, kredi kartına 12 taksit imkanının şartlarını açıkça görerek ilerleyebilirsiniz. Peşinat tutarı, taksit miktarı ve taksit tutarını inceleyerek alışverişinizi tamamlayabilir, hayalinizdeki arabayı bütçe dostu seçenekle satın alabilirsiniz.

Kredi Kartı ile Araba Almanın Avantajı Nedir?

Arabayı kredi kartı ile almak, bu şekilde ilerlemek isteyenler için pek çok fayda barındırıyor. Aşağıdaki listede kredi kartı ve taksitle araba almanın avantajlarını görebilirsiniz.

Toplu para yatırmadan ve bütçenize uygun tutarlardaki taksitlerle ödeme kolaylığı

Alışveriş bedelini belirli bir döneme yayarak nakit akışını daha rahat yönetebilme imkanı

Mevcut birikimlerin tamamını araç satın almak için kullanmadan ödeme yapabilme avantajı

Banka ve kredi kartına bağlı olarak sunulabilen taksit ve kampanya fırsatlarından yararlanma imkanı

Kredi kartı harcamalarını mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden takip edebilme kolaylığı

Ödeme işlemlerinin dijital ortamda kayıt altına alınması sayesinde harcamaları düzenli biçimde izleyebilme imkanı

Uygun kampanya koşullarında araç satın alma sürecindeki ödeme planını kişisel bütçeye göre düzenleyebilme imkanı

Kredi Kartı ile Araba Almak Mantıklı mı?

Peki, kredi kartı ile araba almak mantıklı mı? Bu sorunun cevabı, kişinin bütçesine ve alışveriş alışkanlıklarına göre değişebilir. Kredi kartı ile araba alışverişi yapmak, nakit akışını doğru yönetenler için son derece pratik bir seçenek olurken aylık kısıtlı bir bütçesi bulunanlar için uygun bir alternatif olmayabilir. Ancak çoğu durumda kredi kartıyla araç almak; taşıt kredisindeki gibi uzun onay süreçlerinin olmaması, ruhsatta banka rehni bulundurmaması ve kartta yüksek tutarda para puan ya da uçuş mili biriktirme imkanı gibi avantajlar sunabilir.

Kredi Kartı ile Araba Nasıl Alınır?

Kredi kartı ile araba nasıl alınır, sorusunun cevabı da kredi kartı ile araba satan firmalara göre değişkenlik gösterecektir. Örneğin Borusan Next ilanları içindeki "Kredi Kartına 12 Taksit" rozeti bulunan modelleri, ilanda belirtilen tutardaki peşinat ve taksit miktarı ile kolayca satın alabilirsiniz. Gerek motosiklet gerekse araç alımlarındaki taksit imkanı, anlaşmalı bankalar ve onların kredi kartı programlarına göre farklılık gösterebilir. Ayrıca BDDK, belli fatura tutarının üzerindeki araç alımlarında taksit uygulamasına izin vermediği için alışverişinizi sınırlı tutardaki araçlar için taksitli olarak gerçekleştirebilirsiniz. Tüm diğer şartlar için Kredi Kartına 12 Taksit sayfamızı incelemeniz faydalı olacaktır.

Kredi Kartıyla Taksitli Araba Alma Adımları

İşte, kredi kartıyla araba alma adımları!

Adım Yapmanız Gereken 1. Araç Seçimi Borusan Next'te satışa sunulan ikinci el araçları inceleyin. 2. Taksitli Araçları Belirleme İlanlar arasından "Kredi Kartına 12 Taksit" rozeti bulunan araçları seçin. 3. Finansman Seçeneklerini İnceleme Araç detay sayfasındaki "Finansman" sekmesine gidin. 4. Ödeme Planını Değerlendirme Peşinat, aylık taksit ve toplam ödeme tutarını kontrol edin. 5. Kart Uygunluğunu Kontrol Etme Kredi kartınızın kullanılabilir limitini ve anlaşmalı banka koşullarını inceleyin. 6. Satın Alma Size uygun ödeme seçeneğini belirleyerek satın alma sürecini başlatın.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kredi kartı ile araba faiz oranları nedir?

Kredi kartı ile araba alımlarında uygulanabilecek faiz veya vade farkı oranları, anlaşmalı bankaya, kredi kartı türüne ve tercih edilen taksit sayısına göre değişiklik gösterebilir. Güncel oranları ve toplam ödeme tutarını satın alma işlemi öncesinde incelemeniz önerilir.

Kredi kartı ile ikinci el araba alınır mı?

Evet, kredi kartı ile ikinci el araba satın almak mümkündür. Ancak bu ödeme seçeneği her satıcıda ve her araç için geçerli olmayabilir. Borusan Next'te kredi kartına taksit imkanı sunulan ikinci el araçları, ilan kartlarındaki ilgili rozet üzerinden belirleyebilir ve ödeme koşullarını araç detay sayfasından inceleyebilirsiniz.

Kredi kartı ile araba almak için ne kadar limit gerekir?

Kredi kartı ile araba satın almak için gereken kullanılabilir kart limiti, karttan tahsil edilecek tutara ve ödeme planına göre değişir. Taksitli alışverişlerde genellikle toplam taksitlendirilen tutar kadar kullanılabilir limit bulunması gerekir. Bu nedenle satın alma işlemi öncesinde kart limitinizi ve bankanızın işlem koşullarını kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

Kredi kartı ile araba alırken peşinat ödenir mi?

Kredi kartı ile araç alımlarında peşinat gerekip gerekmediği, satıcının sunduğu ödeme seçeneklerine ve kampanya koşullarına bağlıdır. Bazı araçlarda satış bedelinin belirli bir kısmı peşin, kalan kısmı ise kredi kartıyla taksitli olarak ödenebilir. Borusan Next'te ilgili aracın finansman detaylarını inceleyerek peşinat ve taksit tutarlarını öğrenebilirsiniz.

Kredi kartı ile araba alırken vade farkı uygulanır mı?

Kredi kartıyla taksitli araç alımlarında banka ve kampanya koşullarına bağlı olarak vade farkı uygulanabilir. Vade farkı, peşin satış fiyatı ile taksitli toplam ödeme tutarı arasında farklılık oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle araç satın almadan önce peşin fiyatı, aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarını karşılaştırmanız önerilir.