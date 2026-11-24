En az yakan SUV araçlar hakkındaki özet listeyi, motor türlerine göre aşağıda görebilirsiniz.

Hibrit

Toyota Corolla C-HR Hybrid

Renault Captur E-Tech Hybrid

Hyundai Kona Hybrid

Kia Niro Hybrid

Honda HR-V e:HEV

Toyota Corolla Cross Hybrid

Dizel

Peugeot 2008

Volkswagen T-Roc

Renault (Dacia) Duster

Benzinli

Volkswagen T-Cross

Skoda Kamiq

Seat Arona

en az yakan SUV arabalar hakkında daha fazla ayrıntı için okumaya devam edebilirsiniz.

En Az Yakan SUV Modelleri

Aşağıdaki başlıklarda en az yakan SUV modellerini motor türlerine göre sınıflandırılmış listelerde görmeniz mümkün.

En Az Yakan Benzinli SUV Araçlar

En az yakan benzinli SUV araçlar arasında yer alan Volkswagen T-Cross, Skoda Kamiq ve Seat Arona, kendilerine has özellikleri ve ortalama yakıt tüketim miktarlarıyla öne çıkıyor. Seçilen şanzıman ve motor seçeneğine göre de değişkenlik gösterebilen yakıt sarfiyatı, şehir içi ve şehirler arası yolculuklarda farklılaşabilir. Aşağıdaki tabloda, sizin için seçtiğimiz en az yakan benzinli SUV modellerinin karşılaştırmasını görebilirsiniz.

Araç Modeli Motor Seçeneği Ortalama Yakıt Tüketimi (WLTP) Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 115 PS DSG 5,8-5,9 L/100 km Skoda Kamiq 1.0 TSI 115 PS DSG 5,5-5,8 L/100 km Seat Arona 1.0 TSI 116 PS DSG 5,5-5,8 L/100 km

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En Az Yakan Hibrit SUV Araçlar

Araçlarda yakıt tasarrufu deyince elektrikli motordan sonra ilk akla gelen hibrit motor seçeneği, pek çok kullanıcı tarafından tercih edilmekte. Aşağıda sizin için seçtiğimiz en az yakan hibrit SUV araç modelleri hakkındaki tablomuzu görmeniz mümkün.

Araç Modeli Motor Seçeneği Ortalama Yakıt Tüketimi (WLTP) Toyota C-HR Hybrid 1.8 Hybrid 140 HP e-CVT 4,7-4,9 L/100 km Renault Captur E-Tech Hybrid 1.8 E-Tech Full Hybrid 160 HP 4,5 L/100 km Hyundai Kona Hybrid 1.6 GDI Full Hybrid 4,7-4,8 L/100 km Kia Niro Hybrid 1.6 GDI Hybrid 141 PS 4,4-4,7 L/100 km Honda HR-V e:HEV 1.5 e:HEV 131 PS 5,4 L/100 km Toyota Corolla Cross Hybrid 1.8 Hybrid 140 HP e-CVT 5,0-5,3 L/100 km

En Az Yakan Dizel SUV Araçlar

En az yakan dizel SUV araçlar hakkındaki detaylar ise şöyle:

Araç Modeli Motor Seçeneği Ortalama Yakıt Tüketimi (WLTP) Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 4,8-5,1 L/100 km Volkswagen T-Roc 1.6 TDI 115 PS Manuel 5,3-5,7 L/100 km Renault (Dacia) Duster 1.5 Blue dCi 115 HP 4,9-5,3 L/100 km

En Az Yakan 4x4 SUV Araçlar

En az yakan SUV arabalar söz konusu olduğunda 4x4 modeller de merak konusu oluyor. İşte, karşınızda en az yakan 4x4 SUV modelleri!

Araç Modeli Motor Seçeneği Ortalama Yakıt Tüketimi (WLTP) Toyota RAV4 Hybrid 2.5 Hybrid AWD-i 4x4 5,6-5,9 L/100 km Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Mild Hybrid AllGrip 4x4 5,8-6,3 L/100 km Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Mild Hybrid AllGrip 4x4 5,9-6,2 L/100 km Dacia Duster 1.5 Blue dCi 115 HP 4x4 5,3-5,5 L/100 km

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Sıkça Sorulan Sorular

En az yakıt tüketen SUV hangisi?

En az yakıt tüketen SUV modelleri arasında Kia Niro Hybrid, Renault Captur E-Tech Hybrid ve Toyota C-HR Hybrid öne çıkar. Bu araçların belirli versiyonlarında WLTP birleşik yakıt tüketimi yaklaşık 4,4-4,9 L/100 km aralığındadır. Ancak en az yakan SUV modelinin, motor seçeneğine, model yılına ve kullanım koşullarına göre değişebileceğini unutmayın.

Şehir içinde en az yakan SUV modelleri hangileri?

Şehir içinde düşük yakıt tüketimi arayanlar için Toyota C-HR Hybrid, Hyundai Kona Hybrid, Kia Niro Hybrid ve Renault Captur E-Tech Hybrid değerlendirilebilir. Hibrit SUV modelleri, düşük hızlarda ve dur-kalk trafiğinde elektrik motorundan yararlanabildiği için yakıt tasarrufu sağlayabilir. Gerçek tüketim değerleri trafik yoğunluğuna ve sürüş alışkanlıklarına bağlıdır.

Az yakan SUV almak için dizel mi, benzinli mi, hibrit mi tercih edilmeli?

Az yakan SUV seçimi yaparken yıllık kilometre dikkate alınmalıdır. Şehir içinde sık kullanılan araçlarda tam hibrit motorlar yakıt tüketimi açısından avantaj sağlayabilir. Uzun yol ağırlıklı kullanımlarda ise dizel SUV modelleri ekonomik bir seçenektir. Benzinli SUV araçlar daha düşük yıllık kilometre yapan kullanıcılar için değerlendirilebilir. Ayrıca karar verirken yakıt tüketiminin yanı sıra bakım ve satın alma maliyetleri de karşılaştırılmalıdır.

İkinci el piyasasında az yakan SUV modelleri hangileri?

İkinci el araç piyasasında düşük yakıt tüketimiyle öne çıkan SUV modelleri arasında Peugeot 2008 1.5 BlueHDi, Dacia Duster 1.5 Blue dCi, Toyota C-HR Hybrid ve Volkswagen T-Cross 1.0 TSI bulunur. Bu modellerin farklı üretim yıllarına ve motor seçeneklerine sahip alternatifleri mevcuttur. İkinci el SUV seçerken yakıt tüketimiyle birlikte kilometre, hasar kaydı ve aracın mekanik durumu da değerlendirilmelidir.

İkinci el hibrit SUV alırken nelere dikkat edilmeli?

İkinci el hibrit SUV satın alırken yüksek voltajlı bataryanın sağlık durumu ve hibrit sistemin çalışma performansı kontrol edilmelidir. Batarya garanti koşulları, aracın kilometresi ve yetkili servis geçmişi de önem taşır. Satın alma öncesinde hibrit sistemleri değerlendirebilen bir ekspertiz merkezinden destek alınması, olası bakım ve onarım maliyetlerinin belirlenmesine yardımcı olabilir.