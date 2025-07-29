İkinci El Volkswagen Modelleri ve Fiyatları

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Volkswagen Tiguan 2019
Volkswagen Tiguan 2019
Volkswagen Tiguan 2019
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

1.5 TSI Comfortline

2019
116.238
Benzinli
Otomatik
₺1.660.000
Volkswagen Tiguan 2019
Volkswagen Tiguan 2019
Volkswagen Tiguan 2019
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

1.5 TSI Comfortline

2019
95.903
Benzinli
Otomatik
₺1.660.000
Volkswagen ID.4 2023
Volkswagen ID.4 2023
Volkswagen ID.4 2023
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4

Crozz Pro

2023
6.101
Elektrikli
Otomatik
₺2.350.000
Volkswagen Passat Variant 2023
Volkswagen Passat Variant 2023
Volkswagen Passat Variant 2023
Volkswagen Passat Variant
Volkswagen Passat Variant

1.5 TSI Elegance

2023
29.084
Benzinli
Otomatik
₺2.020.000
Volkswagen Passat 2021
Volkswagen Passat 2021
Volkswagen Passat 2021
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat

1.5 TSI Impression

2021
88.865
Benzinli
Otomatik
₺1.815.000
Volkswagen Golf 2016
Volkswagen Golf 2016
Volkswagen Golf 2016
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf

1.6 TDi BlueMotion Comfortline

2016
150.483
Dizel
Otomatik
₺1.117.000
Volkswagen Passat Variant 2024
Volkswagen Passat Variant 2024
Volkswagen Passat Variant 2024
Volkswagen Passat Variant
Volkswagen Passat Variant

1.5 e-TSI Impression

2024
25.254
Hibrit
Otomatik
₺2.335.000
Volkswagen Tiguan AllSpace 2021
Volkswagen Tiguan AllSpace 2021
Volkswagen Tiguan AllSpace 2021
Volkswagen Tiguan AllSpace
Volkswagen Tiguan AllSpace

1.5 TSI Elegance

2021
51.365
Benzinli
Otomatik
₺2.240.000
Volkswagen Passat Variant 2023
Volkswagen Passat Variant 2023
Volkswagen Passat Variant 2023
Volkswagen Passat Variant
Volkswagen Passat Variant

1.5 TSI Business

2023
63.315
Benzinli
Otomatik
₺1.775.000
Volkswagen T-Roc 2022
Volkswagen T-Roc 2022
Volkswagen T-Roc 2022
Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc

1.5 TSI R Line

2022
46.172
Benzinli
Otomatik
₺2.115.000
Volkswagen Tiguan 2024
Volkswagen Tiguan 2024
Volkswagen Tiguan 2024
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

1.5 e-TSI Elegance

2024
6.027
Hibrit
Otomatik
₺3.065.000
Volkswagen Golf 2019
Volkswagen Golf 2019
Volkswagen Golf 2019
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf

1.6 TDi BlueMotion Comfortline

2019
66.000
Dizel
Otomatik
₺1.515.000
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