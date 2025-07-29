İkinci El Volkswagen Modelleri ve Fiyatları
42Araba bulundu
İlanları Sırala
1.5 TSI Comfortline
2019
116.238
Benzinli
Otomatik
₺1.660.000
1.5 TSI Comfortline
2019
95.903
Benzinli
Otomatik
₺1.660.000
Crozz Pro
2023
6.101
Elektrikli
Otomatik
₺2.350.000
1.5 TSI Elegance
2023
29.084
Benzinli
Otomatik
₺2.020.000
1.5 TSI Impression
2021
88.865
Benzinli
Otomatik
₺1.815.000
1.6 TDi BlueMotion Comfortline
2016
150.483
Dizel
Otomatik
₺1.117.000
1.5 e-TSI Impression
2024
25.254
Hibrit
Otomatik
₺2.335.000
1.5 TSI Elegance
2021
51.365
Benzinli
Otomatik
₺2.240.000
1.5 TSI Business
2023
63.315
Benzinli
Otomatik
₺1.775.000
1.5 TSI R Line
2022
46.172
Benzinli
Otomatik
₺2.115.000
1.5 e-TSI Elegance
2024
6.027
Hibrit
Otomatik
₺3.065.000
1.6 TDi BlueMotion Comfortline
2019
66.000
Dizel
Otomatik
₺1.515.000