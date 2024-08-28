    Toyota C-HR 1.8 Hybrid Passion Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

    Model Yılı
    Kilometre
    Yakıt Tipi
    Şanzıman Tipi

    Genel Bilgiler

    Marka
    Model
    Model Uzantısı
    Jenerasyon
    Gövde Tipi
    Yakıt Tipi
    Vites Tipi
    Motor Hacmi / Motor Gücü

    Özel Bilgiler

    Plaka
    Yedek Anahtar
    Kilometre
    Renk
    Muayene
    Lastik Tipi
    Stepne
    Şasi
    Motor no
    Toyota C-HR 2019
    Toyota C-HR 2019
    Toyota C-HR 2019
    Toyota C-HR 2019
    Toyota C-HR 2019
    Toyota C-HR 2019
    Toyota C-HR 2019
    Toyota C-HR 2019
    Toyota C-HR 2019
    Toyota C-HR 2019
    Toyota C-HR 2019
    Toyota C-HR 2019
    Toyota C-HR 2019
    Toyota C-HR 2019
    Toyota C-HR 2019
    Toyota C-HR 2019
    Toyota C-HR 2019
    Toyota C-HR 2019
    Toyota C-HR 2019
    Toyota
    Toyota C-HR
    1.8 Hybrid Passion
    Plaka
    16ECM38
    2019
    42.600
    Hybrid
    Otomatik
    Fiyat
    Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

    1.286.000 ₺

    Arabanın Lokasyonu

    Borusan Next Balgat / ANKARA
    Çok yakında rezervasyon hizmeti sizlerle
    Kredi kullanım koşulları için tıklayınız