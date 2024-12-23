    Togg T10X V2 Uzun Menzil Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

    Model Yılı
    Kilometre
    Yakıt Tipi
    Şanzıman Tipi

    Genel Bilgiler

    marka
    model
    model uzantısı
    jenerasyon
    gövde tipi
    yakıt tipi
    vites tipi

    Özel Bilgiler

    plaka
    yedek anahtar
    kilometre
    renk
    muayene
    lastik tipi
    stepne
    şasi
    motor no
    Togg T10X 2023
    Togg T10X 2023
    Togg T10X 2023
    Togg T10X 2023
    Togg T10X 2023
    Togg T10X 2023
    Togg T10X 2023
    Togg T10X 2023
    Togg T10X 2023
    Togg T10X 2023
    Togg T10X 2023
    Togg T10X 2023
    Togg T10X 2023
    Togg T10X 2023
    Togg T10X 2023
    Togg T10X 2023
    Togg T10X 2023
    Togg T10X 2023
    Togg T10X 2023
    Togg T10X 2023
    Togg T10X 2023
    Togg
    2023 Togg T10X
    V2 Uzun Menzil
    Plaka
    34MMC979
    43.638
    Elektrik
    Otomatik
    Fiyat
    Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

    ₺1.615.000

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