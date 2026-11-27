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Seat
Leon
Seat Leon 1.6 TDI FR Dizel Otomatik
Ekspertiz
Seat Leon 1.6 TDI FR Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
2018
Kilometre
182.600
Yakıt Tipi
Dizel
Şanzıman Tipi
Otomatik
Ekspertiz Krokisi
Orijinal
Lokal Boyalı
Boyalı
Değişen
Boyalı
Sağ Ön Çamurluk
Sağ Arka Kapı
Sağ Arka Çamurluk
Tramer Tutarı
Tramer Sorgu Tarihi
Motor No
₺29.045,29
11/27/2026
*****9675
Genel Bakış
Donanım
Teknik Özellikler
Satıcı Bilgisi
Finansman
Seat
Leon
1.6 TDI FR
34BIY764
2018
182.600
Dizel
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺1.100.000
Arabanın Lokasyonu
Köprülü Oto / KONYA
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