Ekspertiz
Range Rover Velar 2.0 TD4 SE Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Ekspertiz Krokisi
Orjinal
Değişen
Boya
Lokal Boyalı
Şasi İşlemi
Arabanın Kaportası Kusursuz
Araba Hasar Bilgisi Kaydı
Hasar Bilgisi Sorgulama Tarihi
Motor Numarası
|--
|11/1/2024
|*************4DTY
Kaporta Ekspertiz
Parça Adı
Orjinal
Boya
Değişen
Lokal Boyalı
Panel ve Şasi İşlemleri
İşlem Yok
İşlem Var
İşlem Yok
İşlem Var
İşlem Yok
İşlem Var
İşlem Yok
İşlem Var
Genel Bakış
Donanım
Teknik Özellikler
Satıcı
Range Rover Velar
2.0 TD4 SE
Plaka
45KA5045
45KA5045
2021
34.699
Dizel
Otomatik
Araba İlanda Değil