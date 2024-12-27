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Range Rover Sport 3.0 D Hybrid D300 Dynamic HSE Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
marka
model
model uzantısı
jenerasyon
gövde tipi
yakıt tipi
vites tipi
motor hacmi / motor gücü
Özel Bilgiler
plaka
yedek anahtar
kilometre
renk
muayene
lastik tipi
stepne
şasi
motor no
2023 Range Rover Sport
3.0 D Hybrid D300 Dynamic HSE
Plaka
26AKN183
26AKN183
37.500
Dizel
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺11.914.000
Arabanın Lokasyonu
Teknik Oto Bursa-2 / BURSA
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