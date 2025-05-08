Ekspertiz
Range Rover 2.0 PHEV HSE Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Ekspertiz Krokisi
Orijinal
Değişen
Boya
Lokal Boyalı
Şasi İşlemi
Araba Hasar Bilgisi Kaydı
Hasar Bilgisi Sorgulama Tarihi
Motor Numarası
|₺5.951,02
|8/5/2025
|************T204
Kaporta Ekspertiz
Parça Adı
Orijinal
Boya
Değişen
Lokal Boyalı
Panel ve Şasi İşlemleri
Genel Bakış
Donanım
Teknik Özellikler
Satıcı Bilgisi
Finansman
Range Rover
2.0 PHEV HSE
Plaka
06EUK845
06EUK845
2021
128.050
Hibrit
Otomatik
Araba İlanda Değil
