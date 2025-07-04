Ekspertiz
Porsche Boxster BOXSTER Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Ekspertiz Krokisi
Orjinal
Değişen
Boya
Lokal Boyalı
Şasi İşlemi
Arabanın Kaportası Kusursuz
Araba Hasar Bilgisi Kaydı
Hasar Bilgisi Sorgulama Tarihi
Motor Numarası
|--
|--
|**0513
Kaporta Ekspertiz
Parça Adı
Orjinal
Boya
Değişen
Lokal Boyalı
Panel ve Şasi İşlemleri
Genel Bakış
Donanım
Teknik Özellikler
Satıcı
Porsche Boxster
BOXSTER
Plaka
06ERZ644
06ERZ644
2011
45.323
Benzin
Otomatik
Araba İlanda Değil
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