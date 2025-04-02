Satılık İkinci El Opel Corsa-e Fiyatları

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Opel Corsa-e 2023
Opel Corsa-e 2023
Opel Corsa-e 2023
Opel Corsa-e
Opel Corsa-e

GS

2023
61.483
Elektrik
Otomatik
₺1.049.900

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