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Astra
Opel Astra 1.5 D GS Dizel Otomatik
Ekspertiz
Opel Astra 1.5 D GS Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
2026
Kilometre
9.237
Yakıt Tipi
Dizel
Şanzıman Tipi
Otomatik
Ekspertiz Krokisi
Orijinal
Lokal Boyalı
Boyalı
Değişen
Orijinal
Arabanın tüm parçaları orijinaldir. Boyalı veya değişen parçası bulunmamaktadır.
Tramer Tutarı
Tramer Sorgu Tarihi
Motor No
Hasar kaydı yok
10/29/2026
*********6085
Ekspertiz Fotoğrafları
Bagaj Kapağı
Çizik
Tavan
Göçük
Kaput
Çizik
Arka Tampon
Çizik
Genel Bakış
Donanım
Teknik Özellikler
Satıcı Bilgisi
Finansman
Opel
Astra
1.5 D GS
33N0988
2026
9.237
Dizel
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺2.040.000
Arabanın Lokasyonu
Borusan Next Tarsus / MERSİN
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