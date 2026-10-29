Opel Astra 1.5 D GS Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi

Ekspertiz Krokisi

Ekspertiz Krokisi
Orijinal
Lokal Boyalı
Boyalı
Değişen

Orijinal

Arabanın tüm parçaları orijinaldir. Boyalı veya değişen parçası bulunmamaktadır.

Tramer TutarıTramer Sorgu TarihiMotor No
Hasar kaydı yok10/29/2026*********6085

Ekspertiz Fotoğrafları

Bagaj Kapağı - Çizik
Bagaj Kapağı
Çizik
Tavan - Göçük
Tavan
Göçük
Kaput - Çizik
Kaput
Çizik
Arka Tampon - Çizik
Arka Tampon
Çizik
Opel Astra 2026
Opel Astra 2026
Opel Astra 2026
Opel Astra 2026
Opel Astra 2026
Opel Astra 2026
Opel Astra 2026
Opel Astra 2026
Opel Astra 2026
Opel Astra 2026
Opel Astra 2026
Opel Astra 2026
Opel Astra 2026
Opel Astra 2026
Opel Astra 2026
Opel Astra 2026
Opel Astra 2026
Opel Astra 2026
Opel Astra 2026
Opel Astra 2026
Opel Astra 2026
Opel
Opel Astra
1.5 D GS
33N0988
2026
9.237
Dizel
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

₺2.040.000

Arabanın Lokasyonu

Borusan Next Tarsus / MERSİN
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