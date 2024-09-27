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Nissan X-Trail 1.5 e-4ORCE Platinum Premium Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
Marka
Model
Model Uzantısı
Jenerasyon
Gövde Tipi
Yakıt Tipi
Vites Tipi
Motor Hacmi / Motor Gücü
Özel Bilgiler
Plaka
Yedek Anahtar
Kilometre
Renk
Muayene
Lastik Tipi
Stepne
Şasi
Motor no
Nissan X-Trail
1.5 e-4ORCE Platinum Premium
Plaka
26AIL353
26AIL353
2023
8.065
Hybrid
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
2.824.800 ₺
Arabanın Lokasyonu
Teknik Oto Servis Eskişehir / ESKİŞEHİR
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