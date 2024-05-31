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Nissan Qashqai 1.5 e-Power Skypack Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
Marka
Model
Model Uzantısı
Jenerasyon
Gövde Tipi
Yakıt Tipi
Vites Tipi
Motor Hacmi / Motor Gücü
Özel Bilgiler
Plaka
Yedek Anahtar
Kilometre
Renk
Muayene
Lastik Tipi
Stepne
Şasi
Motor no
Nissan Qashqai
1.5 e-Power Skypack
Plaka
06DYP787
06DYP787
2023
25.943
Hybrid
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
1.704.000 ₺
Arabanın Lokasyonu
Borusan Oto Çayyolu / ANKARA
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