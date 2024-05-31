    Nissan Qashqai 1.5 e-Power Skypack Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

    Model Yılı
    Kilometre
    Yakıt Tipi
    Şanzıman Tipi

    Genel Bilgiler

    Marka
    Model
    Model Uzantısı
    Jenerasyon
    Gövde Tipi
    Yakıt Tipi
    Vites Tipi
    Motor Hacmi / Motor Gücü

    Özel Bilgiler

    Plaka
    Yedek Anahtar
    Kilometre
    Renk
    Muayene
    Lastik Tipi
    Stepne
    Şasi
    Motor no
    Nissan Qashqai 2023
    Nissan Qashqai 2023
    Nissan Qashqai 2023
    Nissan Qashqai 2023
    Nissan Qashqai 2023
    Nissan Qashqai 2023
    Nissan Qashqai 2023
    Nissan Qashqai 2023
    Nissan Qashqai 2023
    Nissan Qashqai 2023
    Nissan Qashqai 2023
    Nissan Qashqai 2023
    Nissan Qashqai 2023
    Nissan Qashqai 2023
    Nissan Qashqai 2023
    Nissan Qashqai 2023
    Nissan Qashqai 2023
    Nissan
    Nissan Qashqai
    1.5 e-Power Skypack
    Plaka
    06DYP787
    2023
    25.943
    Hybrid
    Otomatik
    Fiyat
    Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

    1.704.000 ₺

    Arabanın Lokasyonu

    Borusan Oto Çayyolu / ANKARA
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