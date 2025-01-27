    Nissan Juke 1.5 dCi Sky Pack Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

    Model Yılı
    Kilometre
    Yakıt Tipi
    Şanzıman Tipi

    Genel Bilgiler

    marka
    model
    model uzantısı
    jenerasyon
    gövde tipi
    yakıt tipi
    vites tipi
    motor hacmi / motor gücü

    Özel Bilgiler

    plaka
    yedek anahtar
    kilometre
    renk
    muayene
    lastik tipi
    stepne
    şasi
    motor no
    Nissan Juke 2017
    Nissan Juke 2017
    Nissan Juke 2017
    Nissan Juke 2017
    Nissan Juke 2017
    Nissan Juke 2017
    Nissan Juke 2017
    Nissan Juke 2017
    Nissan Juke 2017
    Nissan Juke 2017
    Nissan
    2017 Nissan Juke
    1.5 dCi Sky Pack
    Plaka
    16BHA919
    95.000
    Dizel
    Manuel
    Fiyat
    Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

    ₺816.600

    Arabanın Lokasyonu

    Teknik Oto Bursa 1 / BURSA
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