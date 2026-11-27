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MINI
Cooper
MINI Cooper 1.5 Favoured Benzinli Otomatik
Ekspertiz
MINI Cooper 1.5 Favoured Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
2025
Kilometre
6.047
Yakıt Tipi
Benzinli
Şanzıman Tipi
Otomatik
Ekspertiz Krokisi
Orijinal
Lokal Boyalı
Boyalı
Değişen
Orijinal
Arabanın tüm parçaları orijinaldir. Boyalı veya değişen parçası bulunmamaktadır.
Tramer Tutarı
Tramer Sorgu Tarihi
Motor No
Hasar kaydı yok
11/27/2026
****H031
Genel Bakış
Donanım
Teknik Özellikler
Satıcı Bilgisi
Finansman
MINI
Cooper
1.5 Favoured
42SK583
2025
6.047
Benzinli
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺2.585.000
Arabanın Lokasyonu
Köprülü Oto / KONYA
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