Genel Bakış
Donanım
Teknik Özellikler
Ekspertiz
Satıcı
MINI Cooper Clubman 1.5 D One Iconic Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
Marka
Model
Model Uzantısı
Jenerasyon
Gövde Tipi
Yakıt Tipi
Vites Tipi
Motor Hacmi / Motor Gücü
Özel Bilgiler
Plaka
Yedek Anahtar
Kilometre
Renk
Muayene
Lastik Tipi
Stepne
Şasi
Motor no
2020 MINI Cooper Clubman
1.5 D One Iconic
Plaka
06EUM772
06EUM772
68.595
Dizel
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺1.415.000
Arabanın Lokasyonu
Borusan Next Çayyolu / ANKARA
Çok yakında rezervasyon hizmeti sizlerle