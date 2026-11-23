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Mercedes - Benz
GLC
Mercedes - Benz GLC 250 d AMG Dizel Otomatik
Ekspertiz
Mercedes - Benz GLC 250 d AMG Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
2017
Kilometre
90.650
Yakıt Tipi
Dizel
Şanzıman Tipi
Otomatik
Ekspertiz Krokisi
Orijinal
Lokal Boyalı
Boyalı
Değişen
Lokal Boyalı
Ön Tampon
Boyalı
Arka Tampon
Tramer Tutarı
Tramer Sorgu Tarihi
Motor No
Hasar kaydı yok
11/23/2026
**********4811
Genel Bakış
Donanım
Teknik Özellikler
Satıcı Bilgisi
Finansman
Mercedes - Benz
GLC
250 d AMG
42NZ369
2017
90.650
Dizel
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺3.285.000
Arabanın Lokasyonu
Köprülü Oto / KONYA
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