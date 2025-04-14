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Mercedes - Benz GLB 200 AMG+ 4Matic Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
Marka
Model
Model Uzantısı
Jenerasyon
Gövde Tipi
Yakıt Tipi
Vites Tipi
Özel Bilgiler
Plaka
Yedek Anahtar
Kilometre
Renk
Muayene
Lastik Tipi
Stepne
Şasi
Motor no
2022 Mercedes - Benz GLB
200 AMG+ 4Matic
Plaka
54ALF033
54ALF033
32.207
Benzin
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺2.848.000
Arabanın Lokasyonu
Öztorun Oto Servis / KOCAELİ
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