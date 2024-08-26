    Arabanın Öne Çıkan Özellikleri

    Model Yılı
    Kilometre
    Yakıt Tipi
    Şanzıman Tipi

    Genel Bilgiler

    Marka
    Model
    Model Uzantısı
    Jenerasyon
    Gövde Tipi
    Yakıt Tipi
    Vites Tipi
    Motor Hacmi / Motor Gücü

    Özel Bilgiler

    Plaka
    Yedek Anahtar
    Kilometre
    Renk
    Muayene
    Lastik Tipi
    Stepne
    Şasi
    Motor no
    Mercedes - Benz GLA 2021
    Mercedes - Benz GLA 2021
    Mercedes - Benz GLA 2021
    Mercedes - Benz GLA 2021
    Mercedes - Benz GLA 2021
    Mercedes - Benz GLA 2021
    Mercedes - Benz GLA 2021
    Mercedes - Benz GLA 2021
    Mercedes - Benz

    Mercedes - Benz GLA

    200 AMG+

    Plaka
    34ELM964
    2021
    57.655
    Benzin
    Otomatik
    Fiyat
    Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

    2.091.000 ₺

    Arabanın Lokasyonu

    Borusan Next Kağıthane / İSTANBUL
    Çok yakında rezervasyon hizmeti sizlerle
    Kredi kullanım koşulları için tıklayınız
    Online Rezervasyon Çok Yakında!
    Online Rezervasyon Çok Yakında!
    Finansman ve Sigorta ÇözümleriFinansman ve Sigorta Çözümleri
    TSE Onaylı EkspertizTSE Onaylı Ekspertiz
    14 gün / 500 Km İade İmkanı14 gün / 500 Km İade İmkanı