    Mercedes - Benz E Serisi E 180 Exclusive Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

    Model Yılı
    Kilometre
    Yakıt Tipi
    Şanzıman Tipi

    Genel Bilgiler

    Marka
    Model
    Model Uzantısı
    Jenerasyon
    Gövde Tipi
    Yakıt Tipi
    Vites Tipi
    Motor Hacmi / Motor Gücü

    Özel Bilgiler

    Plaka
    Yedek Anahtar
    Kilometre
    Renk
    Muayene
    Lastik Tipi
    Stepne
    Şasi
    Motor no
    Mercedes - Benz E Serisi 2017
    Mercedes - Benz E Serisi 2017
    Mercedes - Benz E Serisi 2017
    Mercedes - Benz E Serisi 2017
    Mercedes - Benz E Serisi 2017
    Mercedes - Benz E Serisi 2017
    Mercedes - Benz E Serisi 2017
    Mercedes - Benz E Serisi 2017
    Mercedes - Benz E Serisi 2017
    Mercedes - Benz E Serisi 2017
    Mercedes - Benz
    Mercedes - Benz E Serisi
    E 180 Exclusive
    Plaka
    34UU6566
    2017
    43.428
    Benzin
    Otomatik
    Fiyat
    Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

    2.663.000 ₺

    Arabanın Lokasyonu

    Borusan Oto Çorlu / TEKİRDAĞ
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