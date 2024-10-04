    Mercedes - Benz C Serisi C 180 Avantgarde Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

    Model Yılı
    Kilometre
    Yakıt Tipi
    Şanzıman Tipi

    Genel Bilgiler

    Marka
    Model
    Model Uzantısı
    Jenerasyon
    Gövde Tipi
    Yakıt Tipi
    Vites Tipi
    Motor Hacmi / Motor Gücü

    Özel Bilgiler

    Plaka
    Yedek Anahtar
    Kilometre
    Renk
    Muayene
    Lastik Tipi
    Stepne
    Şasi
    Motor no
    Mercedes - Benz C Serisi 2015
    Mercedes - Benz C Serisi 2015
    Mercedes - Benz C Serisi 2015
    Mercedes - Benz C Serisi 2015
    Mercedes - Benz C Serisi 2015
    Mercedes - Benz C Serisi 2015
    Mercedes - Benz C Serisi 2015
    Mercedes - Benz C Serisi 2015
    Mercedes - Benz C Serisi 2015
    Mercedes - Benz C Serisi 2015
    Mercedes - Benz C Serisi 2015
    Mercedes - Benz C Serisi 2015
    Mercedes - Benz C Serisi 2015
    Mercedes - Benz C Serisi 2015
    Mercedes - Benz C Serisi 2015
    Mercedes - Benz C Serisi 2015
    Mercedes - Benz C Serisi 2015
    Mercedes - Benz C Serisi 2015
    Mercedes - Benz C Serisi 2015
    Mercedes - Benz
    Mercedes - Benz C Serisi
    C 180 Avantgarde
    Plaka
    34NT9115
    2015
    103.687
    Benzin
    Otomatik
    Fiyat
    Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

    1.500.000 ₺

    Arabanın Lokasyonu

    Borusan Oto Samandıra / İSTANBUL
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