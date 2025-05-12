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Mercedes - Benz A Serisi A 180 Progressive Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
marka
model
model uzantısı
jenerasyon
gövde tipi
yakıt tipi
vites tipi
motor hacmi / motor gücü
Özel Bilgiler
plaka
yedek anahtar
kilometre
renk
muayene
lastik tipi
stepne
şasi
motor no
2020 Mercedes - Benz A Serisi
A 180 Progressive
Plaka
34CYB412
34CYB412
87.338
Benzin
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺1.785.000
Arabanın Lokasyonu
Borusan Oto Avcılar / İSTANBUL
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