Genel Bakış
Teknik Özellikler
Ekspertiz
Satıcı
Mazda 3 1.5 SkyActive-D Power Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
Marka
Model
Model Uzantısı
Jenerasyon
Gövde Tipi
Yakıt Tipi
Vites Tipi
Motor Hacmi / Motor Gücü
Özel Bilgiler
Plaka
Yedek Anahtar
Kilometre
Renk
Muayene
Lastik Tipi
Stepne
Şasi
Motor no
Mazda 3
1.5 SkyActive-D Power
Plaka
06YNK41
06YNK41
2017
116.596
Dizel
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
959.000 ₺
Arabanın Lokasyonu
Borusan Next Balgat / ANKARA
Çok yakında rezervasyon hizmeti sizlerle