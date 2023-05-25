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Land Rover Range Rover 2.0 PHEV Autobiography Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
Marka
Model
Model Uzantısı
Jenerasyon
Gövde Tipi
Yakıt Tipi
Vites Tipi
Motor Hacmi / Motor Gücü
Özel Bilgiler
Plaka
Yedek Anahtar
Kilometre
Renk
Muayene
Lastik Tipi
Stepne
Şasi
Motor no
Land Rover Range Rover
2.0 PHEV Autobiography
Plaka
34BSZ720
34BSZ720
2018
128.044
Hybrid
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
6.935.000 ₺
Arabanın Lokasyonu
Borusan Oto İstinye / İSTANBUL
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