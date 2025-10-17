    Land Rover Range Rover Velar 2.0 TD4 Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

    Model Yılı
    Kilometre
    Yakıt Tipi
    Şanzıman Tipi

    Genel Bilgiler

    Marka
    Model
    Model Uzantısı
    Jenerasyon
    Gövde Tipi
    Yakıt Tipi
    Vites Tipi

    Özel Bilgiler

    Plaka
    Yedek Anahtar
    Kilometre
    Renk
    Muayene
    Lastik Tipi
    Stepne
    Şasi
    Motor no
    Land Rover Range Rover Velar 2020
    Land Rover Range Rover Velar 2020
    Land Rover Range Rover Velar 2020
    Land Rover Range Rover Velar 2020
    Land Rover Range Rover Velar 2020
    Land Rover Range Rover Velar 2020
    Land Rover Range Rover Velar 2020
    Land Rover Range Rover Velar 2020
    Land Rover Range Rover Velar 2020
    Land Rover Range Rover Velar 2020
    Land Rover Range Rover Velar 2020
    Land Rover Range Rover Velar 2020
    Land Rover Range Rover Velar 2020
    Land Rover Range Rover Velar 2020
    Land Rover Range Rover Velar 2020
    Land Rover Range Rover Velar 2020
    Land Rover Range Rover Velar 2020
    Land Rover Range Rover Velar 2020
    Land Rover Range Rover Velar 2020
    Land Rover Range Rover Velar 2020
    Land Rover Range Rover Velar 2020
    Land Rover
    Land Rover Range Rover Velar
    2.0 TD4
    Plaka
    34DOV611
    2020
    38.060
    Dizel
    Otomatik
    Fiyat
    Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

    4.101.000 ₺

    Arabanın Lokasyonu

    Borusan Oto Esenboğa / ANKARA
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