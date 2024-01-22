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Land Rover Discovery 2.0 SD4 Landmark Edition Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
Marka
Model
Model Uzantısı
Jenerasyon
Gövde Tipi
Yakıt Tipi
Vites Tipi
Motor Hacmi / Motor Gücü
Özel Bilgiler
Plaka
Yedek Anahtar
Kilometre
Renk
Muayene
Lastik Tipi
Stepne
Şasi
Motor no
Land Rover Discovery
2.0 SD4 Landmark Edition
Plaka
06CHL321
06CHL321
2020
52.614
Dizel
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
3.999.000 ₺
Arabanın Lokasyonu
Borusan Oto İstinye / İSTANBUL
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