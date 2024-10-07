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Land Rover Discovery Sport 1.5 PHEV S Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
Marka
Model
Model Uzantısı
Jenerasyon
Gövde Tipi
Yakıt Tipi
Vites Tipi
Motor Hacmi / Motor Gücü
Özel Bilgiler
Plaka
Yedek Anahtar
Kilometre
Renk
Muayene
Lastik Tipi
Stepne
Şasi
Motor no
2024 Land Rover Discovery Sport
1.5 PHEV S
Plaka
07BPM347
07BPM347
8.250
Hybrid
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
4.630.000 ₺
Arabanın Lokasyonu
Kosifler Oto Antalya / ANTALYA
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