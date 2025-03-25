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Özel Bilgiler
Plaka
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Kilometre
Renk
Muayene
Lastik Tipi
Stepne
Şasi
Motor no
KTM 1290 Super Duke R
1290 Super Duke R
Plaka
34FKV001
34FKV001
2022
8.002
Benzin
Manuel
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
650.000 ₺
Arabanın Lokasyonu
Borusan Oto Samandıra / İSTANBUL
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