Ekspertiz
Kia Cerato 1.6 MPI Elegance Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Ekspertiz Krokisi
Orijinal
Değişen
Boya
Lokal Boyalı
Şasi İşlemi
Araba Hasar Bilgisi Kaydı
Hasar Bilgisi Sorgulama Tarihi
Motor Numarası
|Hasar kaydı yoktur.
|10/17/2025
|********1009
Kaporta Ekspertiz
Parça Adı
Orijinal
Boya
Değişen
Lokal Boyalı
Panel ve Şasi İşlemleri
Genel Bakış
Donanım
Teknik Özellikler
Satıcı Bilgisi
Finansman
Kia Cerato
1.6 MPI Elegance
Plaka
34GZF692
34GZF692
2023
47.000
Benzinli
Otomatik
Araba İlanda Değil
Gelişmeler
Gizlilik ve Kullanım
Destek
İletişimMüşteri İletişim FormuSıkça Sorulan Sorularİşlem Rehberi
Kurumsal
Gelişmeler
Gizlilik ve Kullanım
Destek
Mobil Uygulama
Copyright © 2025