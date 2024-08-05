    Jaguar I-PACE R-Dynamic HSE Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

    Model Yılı
    Kilometre
    Yakıt Tipi
    Şanzıman Tipi

    Genel Bilgiler

    Marka
    Model
    Model Uzantısı
    Jenerasyon
    Gövde Tipi
    Yakıt Tipi
    Vites Tipi
    Motor Hacmi / Motor Gücü

    Özel Bilgiler

    Plaka
    Yedek Anahtar
    Kilometre
    Renk
    Muayene
    Lastik Tipi
    Stepne
    Şasi
    Motor no
    Jaguar I-PACE 2023
    Jaguar I-PACE 2023
    Jaguar I-PACE 2023
    Jaguar I-PACE 2023
    Jaguar I-PACE 2023
    Jaguar I-PACE 2023
    Jaguar I-PACE 2023
    Jaguar I-PACE 2023
    Jaguar I-PACE 2023
    Jaguar I-PACE 2023
    Jaguar I-PACE 2023
    Jaguar I-PACE 2023
    Jaguar I-PACE 2023
    Jaguar I-PACE 2023
    Jaguar I-PACE 2023
    Jaguar I-PACE 2023
    Jaguar
    Jaguar I-PACE
    R-Dynamic HSE
    Plaka
    06DSR908
    2023
    14.607
    Elektrik
    Otomatik
    Fiyat
    Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

    3.183.000 ₺

    Arabanın Lokasyonu

    Borusan Oto Esenboğa / ANKARA
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