OPSİYONLU
Ekspertiz
Honda CR-V 1.6 i-DTEC Executive Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Ekspertiz Krokisi
Orjinal
Değişen
Boya
Lokal Boyalı
Şasi İşlemi
Araba Hasar Bilgisi Kaydı
Hasar Bilgisi Sorgulama Tarihi
Motor Numarası
|₺18.673
|4/28/2025
|********7505
Kaporta Ekspertiz
Parça Adı
Orjinal
Boya
Değişen
Lokal Boyalı
Panel ve Şasi İşlemleri
Genel Bakış
Donanım
Teknik Özellikler
Satıcı
OPSİYONLU
Honda CR-V
1.6 i-DTEC Executive
Plaka
34ND3174
34ND3174
2015
195.778
Dizel
Otomatik
Araba İlanda Değil
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