    Honda CR-V 1.6 i-DTEC Executive Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

    Model Yılı
    Kilometre
    Yakıt Tipi
    Şanzıman Tipi

    Genel Bilgiler

    Marka
    Model
    Model Uzantısı
    Jenerasyon
    Gövde Tipi
    Yakıt Tipi
    Vites Tipi
    Motor Hacmi / Motor Gücü

    Özel Bilgiler

    Plaka
    Yedek Anahtar
    Kilometre
    Renk
    Muayene
    Lastik Tipi
    Stepne
    Şasi
    Motor no
    Honda CR-V 2017
    Honda CR-V 2017
    Honda CR-V 2017
    Honda CR-V 2017
    Honda CR-V 2017
    Honda CR-V 2017
    Honda CR-V 2017
    Honda CR-V 2017
    Honda CR-V 2017
    Honda CR-V 2017
    Honda CR-V 2017
    Honda CR-V 2017
    Honda CR-V 2017
    Honda CR-V 2017
    Honda CR-V 2017
    Honda CR-V 2017
    Honda CR-V 2017
    Honda CR-V 2017
    Honda CR-V 2017
    Honda CR-V 2017
    Honda
    Honda CR-V
    1.6 i-DTEC Executive
    Plaka
    34RM8964
    2017
    92.791
    Dizel
    Otomatik
    Fiyat
    Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

    1.474.000 ₺

    Arabanın Lokasyonu

    Borusan Oto Samandıra / İSTANBUL
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